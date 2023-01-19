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Çanakkale’de feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi kağıt gibi ezildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Çanakkale’de feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi kağıt gibi ezildi

Çanakkale’deki kazanın görüntüleri çok korkunç! Ezine ilçesinde seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Çanakkale’de feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi kağıt gibi ezildi

Kaza saat 01.40 sıralarında meydana geldi. Çanakkale’ye seyir halinde olan Ceyhun Efe (42) idaresindeki  otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Güler yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı. 

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Çanakkale’de feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi kağıt gibi ezildi

Feci kazada otomobil TIR’ın altına girdi. Sürücü Ceyhun Efe, araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

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Çanakkale’de feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi kağıt gibi ezildi

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsü Ahmet Güler gözaltına alındı.

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Çanakkale’de feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi kağıt gibi ezildi
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