Çanakkale’de feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi kağıt gibi ezildi
İhlas Haber Ajansı
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Çanakkale’deki kazanın görüntüleri çok korkunç! Ezine ilçesinde seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza saat 01.40 sıralarında meydana geldi. Çanakkale’ye seyir halinde olan Ceyhun Efe (42) idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Güler yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.
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Feci kazada otomobil TIR’ın altına girdi. Sürücü Ceyhun Efe, araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.
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Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsü Ahmet Güler gözaltına alındı.
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