Çanakkale'de büyük orman yangını! 2 köy boşaltıldı, can kaybı var mı? Bölgeden dehşet verici fotoğraflar geldi
ÇANAKKALE'de orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. 2 köy tedbir amaçlı boşaltılırken, yangına yakın bölgede yaşayan vatandaşlardan teyakkuzda olmaları istendi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş "Yaralı veya can kaybı var mı?" sorusuna yanıt verdi. Bölgeden gelen fotoğraflar ise dehşete düşürdü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldığını açıkladı.
"RÖMORKÖLER OLASI BİR MÜDAHALE İÇİN TEYAKKUZA GEÇİRİLDİ"
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildi." ifadeleri de kullanıldı.
Yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter ve 5 uçak ile karadan ise 29 arazöz 13 su ikmal aracı ve 7 dozer müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.
Karayolu trafiğe kapatıldı, 2 köy boşaltıldı
Yangının başladığı bölgeye yakın olan Kayadere köyü ile Damyeri mevki tedbir amaçlı boşaltıldı. Çanakkale-Çan karayolu da trafiğe kapatıldı.
Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı.