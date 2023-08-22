Çanakkale'de büyük orman yangını! 2 köy boşaltıldı, can kaybı var mı? Bölgeden dehşet verici fotoğraflar geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldığını açıkladı.

"RÖMORKÖLER OLASI BİR MÜDAHALE İÇİN TEYAKKUZA GEÇİRİLDİ"

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildi." ifadeleri de kullanıldı.

Yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.