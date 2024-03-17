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Çanakkale Şehitler Abidesi 18 Mart törenlerine hazır

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Çanakkale Şehitler Abidesi 18 Mart törenlerine hazır

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenlerinin yapılacağı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde hazırlıklar tamamlandı.

Çanakkale Şehitler Abidesi 18 Mart törenlerine hazır

Kahraman Mehmetçiğin 109 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın 109 yıllık haklı gururu, yarın Çanakkale’de bir kez daha yaşanacak. 

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Çanakkale Şehitler Abidesi 18 Mart törenlerine hazır

 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109’uncu yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek törenin hazırlıkları tamamlandı.

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Çanakkale Şehitler Abidesi 18 Mart törenlerine hazır

Şehitler Abidesi’nde bulunan rölyefte rötuş ve temizlik çalışması yapıldı. Şehitler Abidesi ve Morto Koyu’nda bulunan helikopter pistlerinin etrafındaki iniş ve kalkışta tehlike oluşturacak bitki örtüsü temizlendi. 

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Çanakkale Şehitler Abidesi 18 Mart törenlerine hazır

Şehitler Abidesi ve Morto Koyu’nda bulunan helikopter pistlerinin etrafındaki iniş ve kalkışta tehlike oluşturacak bitki örtüsü temizlendi. Çanakkale Şehitler Abidesi’ne ulaşan alternatif yollarda da temizlik çalışması yapıldı. 

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