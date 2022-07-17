Can Yaman'ın yeni işine ayırdığı servet değerindeki para dudak uçuklattı!
Türkiye'de Erkenci Kuş dizisiyle büyük ilgi toplayan ve kariyerine yurt dışında devam etmek için İtalya'ya giden ve Can Yaman'ın yurt dışında da yıldızı parladı. Şimdilerde Roma'da bir et restoranı açmaya hazırlanan başarılı oyuncu Yaman'ın, yeni işi için ayırdığı bütçeyi duyanların ağzı açık kaldı. Servet değerinde paranın miktarı dudak uçuklattı. Bakın Can Yaman, yeni işine ne kadar para harcayacak...
Bir dönemin favori yaz dizisi Erkenci Kuş dizinde Demet Özdemir ile birlikte başrolü üstlenen Can Yaman, kariyerine yurt dışında devam etmek için İtalya'ya gitti. İtalya'da da başarısal olarak güzel bir ivme yakalayan oyuncu, şimdilerde Roma'da bir et restoranı açma hazırlıkları yapıyor. Yeni işine ayırdığı bütçe ise gündeme bomba gibi düştü.
'Sandokan' adlı dizinin başrolünde oynayan Can Yaman, uzun süredir İtalya'da yaşıyor. Spiker Diletta Leotta'yla uzunca bir süredir aşk yaşayan Can Yaman, geçtiğimiz aylarda bu ilişkisini sürpriz bir şekilde noktaladı. Yaman geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka başlamıştı. Can Yaman, gönlünü ünlü aktris Francesca Chillemi'ye kaptırdı.
Ünlü oyuncu Can Yaman, yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.
Güneş gibi güzel
32 yaşındaki ünlü oyuncu fotoğrafın altına, 'Güneş gibi güzel' notunu eklemişti.