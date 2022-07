Can Yaman'ın yeni işine ayırdığı servet değerindeki para dudak uçuklattı!

'Sandokan' adlı dizinin başrolünde oynayan Can Yaman, uzun süredir İtalya'da yaşıyor. Spiker Diletta Leotta'yla uzunca bir süredir aşk yaşayan Can Yaman, geçtiğimiz aylarda bu ilişkisini sürpriz bir şekilde noktaladı. Yaman geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka başlamıştı. Can Yaman, gönlünü ünlü aktris Francesca Chillemi'ye kaptırdı.