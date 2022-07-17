Can Yaman'ın yeni işine ayırdığı servet değerindeki para dudak uçuklattı!

Bir dönemin favori yaz dizisi Erkenci Kuş dizinde Demet Özdemir ile birlikte başrolü üstlenen Can Yaman, kariyerine yurt dışında devam etmek için İtalya'ya gitti. İtalya'da da başarısal olarak güzel bir ivme yakalayan oyuncu, şimdilerde Roma'da bir et restoranı açma hazırlıkları yapıyor. Yeni işine ayırdığı bütçe ise gündeme bomba gibi düştü.