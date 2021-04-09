Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ev halini paylaştı yüzük detayı dikkat çekti
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın evlenme teklifi ettiği İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın tektaşı görüldü. Yaman, yüzük için 228 bin TL ödemişti.
Can Yaman'ın bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşıyor. Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta son olarak paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Yeni evlerinden paylaşım yapan ünlü sunucuya beğeni yağdı.
Yaklaşık dört aydır Yaman'la sevgili olan sunucunun, evde yayınladığı karede parmağındaki alyans dikkat çekti. Yaman'ın, evlilik teklifi yaptığı Leotta'nın göz alıcı alyansı takipçilerinde dikkatinden kaçmadı.
Sosyal medyayı aktif kullanan çift, paylaştıkları her fotoğrafla konuşulmaya devam ediyor. Can Yaman bir süredir 'Sandokan' dizisi çekimleri için İtalya'da bulunuyor.
Çiftin aşkları İtalyan magazin dergisi Chi'nin ikiliyi bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlamasıyla ortaya çıkmıştı.