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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ev halini paylaştı yüzük detayı dikkat çekti

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ev halini paylaştı yüzük detayı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın evlenme teklifi ettiği İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın tektaşı görüldü. Yaman, yüzük için 228 bin TL ödemişti.

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ev halini paylaştı yüzük detayı dikkat çekti

Can Yaman'ın bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşıyor. Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta son olarak paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Yeni evlerinden paylaşım yapan ünlü sunucuya beğeni yağdı.

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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ev halini paylaştı yüzük detayı dikkat çekti

Yaklaşık dört aydır Yaman'la sevgili olan sunucunun, evde yayınladığı karede parmağındaki alyans dikkat çekti. Yaman'ın, evlilik teklifi yaptığı Leotta'nın göz alıcı alyansı takipçilerinde dikkatinden kaçmadı.

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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ev halini paylaştı yüzük detayı dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan çift, paylaştıkları her fotoğrafla konuşulmaya devam ediyor. Can Yaman bir süredir 'Sandokan' dizisi çekimleri için İtalya'da bulunuyor.

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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ev halini paylaştı yüzük detayı dikkat çekti

Çiftin aşkları İtalyan magazin dergisi Chi'nin ikiliyi bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlamasıyla ortaya çıkmıştı.

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