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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta eski sevgilisiyle dudak dudağaydı! Barıştılar

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta eski sevgilisiyle dudak dudağaydı! Barıştılar

Can Yaman'ın bir süredir aşk yaşadığı ve şubat ayında evlenme teklifi ettiği Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmıştı. İkilinin arası düzeldi.

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta eski sevgilisiyle dudak dudağaydı! Barıştılar

Can Yaman'ın, Ocak ayında ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre içinde sevgilisine evlenme teklifi eden Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtmuştu.

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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta eski sevgilisiyle dudak dudağaydı! Barıştılar

Yaman'la yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen Leotta ile İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın Başkan Yardımcısı Ryan Friedkin'in, geçtiğimiz hafta dudak dudağa görüntülendiği bir servis edildi. 

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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta eski sevgilisiyle dudak dudağaydı! Barıştılar

İtalya'da yayın yapan 'OGGI' dergisi, Leotta ile Friedkin'ın romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınladı. Görüntüler sonrası tüm gözler Can Yaman'a çevrilirken, aşıklar Como Gölü'nde tatil yaparken görüntülendi.

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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta eski sevgilisiyle dudak dudağaydı! Barıştılar

Çift, İtalyan magazin dergisi Chi'nin objektiflerine takıldı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran ikilinin mutlulukları dikkatlerden kaçmadı.

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