Can Yaman'dan olay paylaşım FOX TV Bay Yanlış dizisi final kararı alınca paylaştı
Can Yaman ve Özge Gürel'in dizisi Bay Yanlış'ın final kararının ardından gelen sosyal medya paylaşımı herkesi merak ettirdi.
Yeni sezonda reyting savaşını kaybeden dizilerden biri Bay Yanlış dizisi oldu. Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı "Bay Yanlış" dizisi için flaş bir karar alındı.
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Yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlanan dizinin yeni sezonda fişi çekildi. Daha başlamadan yurt dışında da büyük ilgi gören dizinin 14. bölümde final yapacağı öğrenildi.
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Final haberlerinin ardından Can Yaman, Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.
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Yaman, hikayesinden yaptığı paylaşımda "Aslında çok güzel çiçek açardık da yanlış toprağa gömüldük" ifadelerini kullandı. Oyuncunun yaptığı paylaşımla kime gönderme yaptığı ise merak konusu oldu.
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