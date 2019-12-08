Can Yaman'a ünlü kadın oyunculardan büyük şok! Takipten çıkardılar

Can Yaman daha önce bir röportajında “Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar...Cast da buna göre yapılmalı” demiş ve Yaman’ın bu açıklamasının ardından Pınar Deniz, yeni dizi projesinde oyuncuyla başrolü paylaşmayı reddetmişti.