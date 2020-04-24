Can Yaman'a karantina günleri yaradı! 40 günde öğrendim deyip paylaştı
Korona salgını sonrası evine çekilen oyuncu Can Yaman, bu karantina sürecini iyi bir şekilde değerlendirerdi ve yaptığı son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Bay Yanlış adlı diziyle ekranlara dönecek olan ünlü oyuncu Can Yaman, dünyayı etkisi altına alan korona salgını sonrası karantina günlerini evde geçirmeye başladı. Yaman, eve kapanır kapanmaz İspanyolca öğrenmeye koyuldu ve 40 gün sonra emeline ulaştı.
Başarılı oyuncu Yaman, bu müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Can Yaman, "Artık İspanyol hayranlarımı neredeyse tamamen anlıyorum. Umarım gelecekte İspanyol röportajlar yapacağız" sözlerini sarf etti.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de Erkenci Kuş dizisinden eski partneri ve sevgilisi Demet Özdemir'e zeytin dalı uzatmıştı. Yaman, Instagram'dan Özdemir'in fotoğrafını beğenmişti.
Can Yaman Kimdir?
Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’un Suadiye semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Yugoslav kökenlidir. Ailenin tek çocuğudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan Can Yaman avukatlık yaparken, hobi olsun diye oyunculuk dersleri almıştır.