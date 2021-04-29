Can Yaman'a büyük şok! Sevgilisi Diletta Leotta Can Yaman'ı aldatırken yakalandı
Can Yaman'ın evlenme teklifi ettiği İtalyan sevgilisi Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin’le dudak dudağa görüntülendi.
Ünü ülke sınırlarını aşan genç oyuncu Can Yaman için işler pek iyi gitmiyor. Yaman, evlilik hazırlıkları yaptığı İtalyan spiker sevgilisi Diletta Leotta tarafından ihanete uğradı.
İkilinin, bir süredir ayrılacakları yönünde haberleri yapılırken Leotta'nın aldatma görüntülerinin ortaya çıkması ayrılığın kanıtı olarak gösterildi. İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası gözler Can Yaman’a çevrildi.
Spor spikeri Dilette Leotta, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin’le dudak dudağa görüntülendi. Diletta Leotta, İtalyan milyarder Ryan Friedkin ile öpüştüğü anların fotoğrafları sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayıldı.
Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyaya damga vururken Can Yaman'ın vereceği tepki merak konusu oldu.