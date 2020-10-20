Can Yaman ve Demet Özdemir İtalya'daki programdan bakın kaç para almış
"Erkenci Kuş" dizisinde partner olan Can Yaman ve Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya gitti. Çift, Verissimo programına konuk oldu.
Bir dönem televizyon ekranlarının sevilen dizisi "Erkenci Kuş"da partner olan Can Yaman ve Demet Özdemir, seyirciler tarafından oldukça sevilmiş, hatta ikili hakkında aşk dedikoduları yayılmıştı.
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Can Yaman ve Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde birlikte İtalya'ya gitti. İkili, İtalya'nın en çok izlenen programı olan "Verissimo"ya konuk oldular.
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Can Yaman ve Demet Özdemir'in İtalya’da en çok izlenen programı Verissimo’dan elde ettikleri kazanç ortaya çıktı.
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T100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Demet Özdemir ve Can Yaman, İtalya’nın en çok izlenen programlarından Silvia Toffanin’in sunduğu Verissimio'da boy gösterdi.
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