Can Yaman, spor spikeri Diletta Leotta ile ilişkisini fotoğrafla duyurdu
Can Yaman, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ünlü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta arasındaki aşk iddialarını doğruladı.
Geçtiğimiz günlerde Ferzan Özpetek'in yönettiği reklam filmi için İtalya'ya giden Can Yaman, bir taşla iki kuş vurdu. Roma'da krallar gibi karşılanan 31 yaşındaki oyuncunun burada geçirdiği beş gün boyunca İtalyan spiker Diletta Leotta ile birlikte kaldığı ortaya çıktı.
"Tehlikeli çift": Can Yaman, Diletta Leotta ile olan ilişkisini ortaya çıkaran bir paylaşımda bulundu. Can Yaman, sosyal medya hesabın üzerinden ilk defa İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile olan fotoğrafını paylaşarak, İtalyanca "tehlikeli çift" notunu yazdı. Fotoğraf, iki saat içerisinde 500 binden fazla beğeni aldı, şimdilerde ise beğeni sayısı 800 bini geçti.
Aynı otelde kaldılar: Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı ifade edilmişti. Setten çıkıp koşarak oteline giden ünlü oyuncu, burada İtalyan güzelle romantik anlar yaşadı. Yayınlanan haberde "Türk oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" denildi.
Dergiye kapak oldular: Chi Dergisi'nin kapağına taşıdığı bomba aşkın yeni kareleri de büyük ses getirdi. Dergi, İtalyan spor spikerinin otel odasının balkonunda Can Yaman'ın paltosuyla çekilmiş fotoğrafına yer verdi. Ülkede gündem olan ikili, İtalyan hayranları tarafından da birbirlerine çok yakıştırıldı.