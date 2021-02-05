Can Yaman, spor spikeri Diletta Leotta ile ilişkisini fotoğrafla duyurdu

"Tehlikeli çift": Can Yaman, Diletta Leotta ile olan ilişkisini ortaya çıkaran bir paylaşımda bulundu. Can Yaman, sosyal medya hesabın üzerinden ilk defa İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile olan fotoğrafını paylaşarak, İtalyanca "tehlikeli çift" notunu yazdı. Fotoğraf, iki saat içerisinde 500 binden fazla beğeni aldı, şimdilerde ise beğeni sayısı 800 bini geçti.