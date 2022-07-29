Can Yaman sarışınlardan vazgeçemiyor! Sardunya adasında objektiflere takıldı, son aşkı güzelliği ile büyüledi...

Bir döneme damga vuran Erkenci Kuş dizisiyle şöhreti yakalayan Can Yaman ününü yurt dışına duyurmuştu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu olan Yaman en son İtalyan spiker Diletta Leotta ile evlilik planları yaparken sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Sarışınlardan vazgeçemeyen yakışıklı oyuncu kalbini şimdilerde yeni bir güzele yaptırdı. İşte Can Yaman'ın yeni gözdesi Francesca Del Fa...