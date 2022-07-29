Can Yaman sarışınlardan vazgeçemiyor! Sardunya adasında objektiflere takıldı, son aşkı güzelliği ile büyüledi...
Erkenci Kuş dizisindeki rolüyle adını tüm Türkiye'ye duyuran, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Can Yaman'ın özel hayatı da merak konusu oldu. İtalyan spiker Diletta Leotta ile evlilik hazırlığındayken yollarını ayıran Yaman, Sardunya adasında festivale katıldı, ünlü oyuncu ile samimi anları objektiflere takıldı. İşte Can Yaman'ın son aşkı...
Bir döneme damga vuran Erkenci Kuş dizisiyle şöhreti yakalayan Can Yaman ününü yurt dışına duyurmuştu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu olan Yaman en son İtalyan spiker Diletta Leotta ile evlilik planları yaparken sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Sarışınlardan vazgeçemeyen yakışıklı oyuncu kalbini şimdilerde yeni bir güzele yaptırdı. İşte Can Yaman'ın yeni gözdesi Francesca Del Fa...
Erkenci Kuş dizisiyle parlayan oyuncu Can Yaman her hareketiyle adından sık sık bahsettiriyor. Geçtiğimiz yıl spiker Diletta Leotta'yla evlilik planları yaparken sürpriz şekilde ayrılan Yaman, son olarak gönlünü ünlü aktris Francesca Chillemi'ye kaptırmıştı. Yakışıklı oyuncu şimdi de başka bir İtalyan güzelle yakalandı.
Ünlü oyuncu Can Yaman, hem özel hayatıytla hem de kariyeriyle adından sıkça bahsettiriyor. Spiker Diletta Leotta'yla uzunca bir süredir aşk yaşayan Can Yaman, geçtiğimiz aylarda bu ilişkisini noktalamıştı.
Geçtiğimiz dönemlerde Diletta Leotta ile doludizgin bir aşk yaşayan Yaman, İtalyan spikeri annesiyle de tanıştırmıştı.