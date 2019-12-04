Can Yaman iyice belden aşağı indi : 'Arka odaya geçelim kanıtlarım'
İspanya'da bir TV programına katılan Can Yaman, kadın hayranının sorusuna verdiği edepsiz yanıtla tepki aldı.
Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya giderek havalimanında hayranları tarafından karşılanmasıyla olay olan Can Yaman, orada katıldığı televizyon programında tercüman eşliğinde kendisine gelen soruları yanıtladı. Can Yaman, bir kadın hayranına verdiği tepkiyle ağızları açık bıraktı.
Televizyon programında bir kadın seyirci Can Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi.
Arka tarafa gel
Can Yaman'ın İspanyol kadına verdiği cevap stüdyoda buz gibi bir hava estirdi. Can Yaman eliyle stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını verdi.
Tercüman bile çevirmek istemedi
Yaman'ın verdiği cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşayan tercüman ise "Çevireyim mi?" diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise, tercümana "Hayır" dedi ve soruyu soran İspanyol kadına öpücük gönderdi.