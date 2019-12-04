Can Yaman iyice belden aşağı indi : 'Arka odaya geçelim kanıtlarım'

Televizyon programında bir kadın seyirci Can Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi.