Can Yaman İtalyan güzellerle... Diletta çıldıracak!

Son olarak Bay Yanlış dizisiyle ekrana gelen oyuncu Can Yaman’dan hayranlarına bir müjde geldi. Can Yaman, İtalya’da bir makarna markasının yüzü oldu. Rol aldığı projeler ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Can Yaman, Erkenci Kuş dizisiyle yurt dışına açıldı.