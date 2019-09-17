Can Yaman İtalya'da Anna Signore ile kaçamak yapmış 'Demet Özdemir'le sevgili değiliz'
Demet Özdemir ile beraber olduğu söylenen Can Yaman, italyan model Anna Signore ile kaçamak yaptı.
Geçtiğimiz aylarda final yapan fenomen dizi Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın beraber oldukları magazin kulislerinin dilindeydi. Hiçbir zaman bu birlikteliği doğrulamayan çiftin geçtiğimiz günlerde beraber bir tatilden döndükleri iddia edilen bir fotoğrafları ortaya çıkınca aşk iddiaları doğruluk kazanmış gibiydi o fotoğrafa dair gerçek ortaya çıktı.
İki yıldır aşk yaşadıkları konuşulan çiftin gizlice çıktıkları tatilden döndükleri iddia edilmişti. Ancak ikili, fotoğrafın bir yıl öncesine ait olduğunu, ‘Erken Kuş’un İstanbul dışındaki çekimlerinden dönerken gizlice çekildiğini açıkladı.
Son zamanlarda ise ikilinin arasında soğuk rüzgarların estiği hatta beğenilerek izlenen dizileri Erkenci Kuş'un bitme sebebinin ikilinin arasının bozuk olması konuşuluyordu ki dizinin final yapmasının ardından İtalya'ya giden Can Yaman'ın kaçamak yaptığı italyan modelden olay açıklamalar geldi.
İtalya'da bir sevgi seli ile karşılanan Can Yaman Napoli'li model Anna Signore ile kaçamak yapmış, güzel model bu kaçamağın ayrıntılarını ise bir italyan magazin dergisinde verdiği röportajda anlattı.