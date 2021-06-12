Can Yaman hüsrana uğradı! Yüzünü gizlese de Diletta Leotta ifşa etti
Bir süredir İtalyan sunucu Diletta Leotta'yla aşk yaşayan oyuncu Can Yaman'ın hüsrana uğradığı anları sevgilisi ifşa etti.
Can Yaman'ın ocak ayında ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yaman'ın kısa bir süre içinde sevgilisine ettiği evlenme teklifi çok konuşulmuştu.
Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtmuştu.
Yaman'la yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen Leotta ile İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın Başkan Yardımcısı Ryan Friedkin'in, geçtiğimiz haftalarda dudak dudağa görüntülendiği bir servis edilmişti.
Skandal görüntüler sonrası gözlerin çevrildiği çift, tatil pozlarıyla 'ayrılık yok' mesajı vermişti.