Can Yaman Demet Özdemir sorusunu duyunca bakın ne yaptı

Star Tv'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın haklarında çıkan iddiaların ardı arkası kesilmezken ikiliden Can Yaman, geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülendi. Gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden Yaman'ın panik halleri dikkatlerden kaçmadı.