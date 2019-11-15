Can Yaman dansözle karşılıklı göbek atıp göğsüne para taktı
Can Yaman, dün akşam Etiler'de arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği mekanda dansözle göbek atıp göğsüne para sıkıştırdı.
Son olarak Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile beraber rol alan Can Yaman, dün akşam Etiler'de arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi.
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Gecede arkadaşlarıyla baya bir eğlenen Yaman, dansözün yanına gelmesiyle önce bir şaşkınlığa uğrasa da ardından oturduğu yerden kalkarak karşılıklı göbek attı.
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Dansöze oturduğu yerden eşlik eden Can Yaman yanındaki arkadaşının ısrarıyla ayağa kalktı ve dansözle göbek attı.
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Keyfinin yerinde olduğu gözlenen Can Yaman, bir ara cüzdanından para çıkartarak dansözün göğsüne sıkıştırmayı da ihmal etmedi.
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