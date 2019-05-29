Can Çelebi ile aşk yaşıyor denmişti Berrak Tüzünataç o iddialara cevap verdi

Berrak Tüzünataç ise Can Çelebi ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı. Geçtiğimiz gün görüntülenen Tüzünataç'a çıkan aşk dedikoduları soruldu. Güzel oyuncu iddiaları, “Yok ya çok eskiden tanıdığım bir arkadaşım. Hatta onun kız arkadaşı var” diyerek yalanladı.