Can Çelebi ile aşk yaşıyor denmişti Berrak Tüzünataç o iddialara cevap verdi
Berrak Tüzünataç'ın Ivana Sert'in eski sevgilisi olan Can Çelebi ile aşk iddiaları çok konuşulmuştu. Tüzünataç, o iddialara cevap verdi.
Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın Ivana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi ile aşk yaşadığı iddiaları ortalığı karışmış hatta ikilinin beraber tatile çıktığı söylenmişti. Ivana Sert, bu iddialara ''İkisi de güzel insanlar, mutlu olsunlar'' diyerek yorum yapmıştı.
Berrak Tüzünataç ise Can Çelebi ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı. Geçtiğimiz gün görüntülenen Tüzünataç'a çıkan aşk dedikoduları soruldu. Güzel oyuncu iddiaları, “Yok ya çok eskiden tanıdığım bir arkadaşım. Hatta onun kız arkadaşı var” diyerek yalanladı.
Ünlü oyuncu, “Aşka kapıları kapattınız mı?” sorusuna “Bana bunu sormasanız sonra yanlış şeyler yazılıyor ve kalbim kırılıyor. Ne desem korkuyorum. Çekiniyorum sizin karşınızda” cevabını verdi.
Eski aşkı Birkan Sokullu sorulunca ise "Randevuyla yapılan röportajlarda bile özel hayatımı açmıyorum. Bu soruya da yanıt vermeme hakkımı kullanıyorum" ifadelerinde bulundu.