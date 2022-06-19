Can Bonomo yeni imajıyla dikkat çekti! Bakın saçlarını hangi renge boyattı

Kendi has yorumu, tarzı ile yaptığı şarkılarla akıllara kazınan, 2011 yılında çıkardığı "Meczup" albümüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sevilen sanatçı Can Bonomo oyuncu Öykü Karayel ile evlenmiş kısa bir süre sonra oğulları Roman'ı kucaklarına almışlardı. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift geçtiğimiz akşam oğulları Roman ile birlikte Etiler'de objektiflere takıldı. İmaj tazeleyen Bonomo'nun sarı saçları dikkat çekti..