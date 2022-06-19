Can Bonomo yeni imajıyla dikkat çekti! Bakın saçlarını hangi renge boyattı
2011 yılında çıkardığı "Meczup" albümüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, yaptığı şarkılarla akıllara kazınan sevilen sanatçı Can Bonomo oyuncu Öykü Karayel ile dünya evine girmiş, oğulları Roman'ı kucaklarına almışlardı. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift geçtiğimiz akşam oğulları Roman ile birlikte Etiler'de objektiflere takıldı. İmaj değiştiren Bonomo'nun sarıya boyattığı saçları dikkat çekti.
Kendi has yorumu, tarzı ile yaptığı şarkılarla akıllara kazınan, 2011 yılında çıkardığı "Meczup" albümüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sevilen sanatçı Can Bonomo oyuncu Öykü Karayel ile evlenmiş kısa bir süre sonra oğulları Roman'ı kucaklarına almışlardı. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift geçtiğimiz akşam oğulları Roman ile birlikte Etiler'de objektiflere takıldı. İmaj tazeleyen Bonomo'nun sarı saçları dikkat çekti..
Can Bonomo ve eşi objektiflere takıldı
Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti, önceki akşam oğulları Roman ile Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi
Sarı saçlarıyla dikkat çekti
Sarıya boyattığı saçıyla dikkat çeken Bonomo “Oğlumuzun uyku saati geldi” dedi.
Öykü Karayel'e o soru soruldu
Muhabirler Öykü Karayel’e Meryem Uzerli’nin geçtiğimiz günlerde söylediği “Hayatım filme çekilirse Öykü Karayel oynasın” sözlerini hatırlattı.