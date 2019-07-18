Camiye gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Camiye gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı

ANTALYA 'nın Kepez ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki kadın her gün komşularıyla birlikte camiye ibadet için gidiyordu. Komşuları 3 gündür camiye gelmeyen kadına ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı.

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Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın birinci katındaki evde yalnız yaşayan 53 yaşındaki otel çalışanı Pakize Bükte, her gün ibadet için yan komşularıyla birlikte camiye gidiyordu.

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Camiye gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı - Sayfa 2

Bükte’nin 3 gün boyunca camiye gelmediğini fark eden komşuları, cep telefonundan da ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapısı açık olan balkon kapısından içeriye girdi. 

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Camiye gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı - Sayfa 3

Ekipler, Bükte’nin salondaki kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

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Camiye gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı - Sayfa 4

 Ardından bölgeye çağrılan sağlık ekipleriyse kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 

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