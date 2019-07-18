Camiye gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı
ANTALYA 'nın Kepez ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki kadın her gün komşularıyla birlikte camiye ibadet için gidiyordu. Komşuları 3 gündür camiye gelmeyen kadına ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı.
Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın birinci katındaki evde yalnız yaşayan 53 yaşındaki otel çalışanı Pakize Bükte, her gün ibadet için yan komşularıyla birlikte camiye gidiyordu.
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Bükte’nin 3 gün boyunca camiye gelmediğini fark eden komşuları, cep telefonundan da ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapısı açık olan balkon kapısından içeriye girdi.
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Ekipler, Bükte’nin salondaki kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.
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Ardından bölgeye çağrılan sağlık ekipleriyse kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
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