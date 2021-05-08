Camdaki Kız'ın bekaret testi sahnesi hakkında başrolü bakın neler söyledi

Sosyal medyada bir anda Camdaki Kız dizisi ve Burcu Biricik hakkında binlerce paylaşım yapıldı. Bu tarz cinsiyetçi baskıların ekranlarda gösterilmesi nedeniyle normalleştiğini savunanlar böyle bir sahnenin çekilmiş olmasına tepkilerini sert gösterdi.