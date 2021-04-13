Camdaki Kız'ın başrolü Feyyaz Şerifoğlu ile Ajda Pekkan arasındaki gerçek şoke etti
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'le oynayan Feyyaz Şerifoğlu'nun geçmişi şaşırttı. Ajda Pekkan ile arasındaki gerçeği çok az kişi biliyordu.
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde rol alan Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik ile beraber Kırmızı Oda dizisinde beğenileri toplamıştı. Camdaki Kız'dan önce TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da boy gösteren Şerifoğlu'nun Biricik ile uyumuna beğeniler yağmıştı.
Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda'da Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun hikayesinin bitip diziden ayrılması ise sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Çok beğenilen ikiliyi yapımcılar hemen yeni bir diziye partner olarak transfer etti.
Geçtiğimiz hafta Kanal D ekranlarında yayımlanmaya başlayan Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu yeniden Burcu Biricik ile beraber başrol oynamaya başladı. İzleyicinin hayallerini gerçekleştiren bu yapımla beraber oyuncuların hayatları da yeniden merak konusu oldu.
Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki bir gerçek ise duyanların ağzını açık bıraktı. Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki Ajda Pekkan gerçeğini çok kişi biliyordu. Şimdilerde herkes bu detayı konuşuyor.