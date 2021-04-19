Camdaki Kız'da 6 kere öpüşen Hande Ataizi 'bana geçmedi' deyip anlattı!
Camdaki Kız dizisinin ekrana gecikmeli olarak gelmesinin ardındaki sır perdesini Özkök kaldırdı.
Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, köşesinde Camdaki Kız'da yaşananları okuyucularına aktardı. Özkök, dizide yaşananları "Cihangir’deki en büyük haber kaynağımdan öğrendim haberi." diyerek duyurdu. İşte kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi yer aldığı Camdaki Kız dizisiyle ilgili Ertuğrul Özkök'ün aktardıkları:
Camdaki Kız dizisinin ekrana gecikmeli olarak gelmesinin ardındaki sır perdesini Özkök kaldırdı.
"Bunun nedeni iki ana kahramandan Feyyaz Şerifoğlu’nun COVID pozitif çıkmasıydı. Bunlar bilinenler. Bir de Cihangir’deki kaynaklarımdan aldığım bir dedikodu var."
"O da “Camdaki Kız”ın meşhur öpüşme sahnesi ile ilgili... Daha doğrusu sahneleri... Çünkü biz ekranda bir sahne gördük ama onun çekiminde 6 kere tekrarı olmuş."