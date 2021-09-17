Camdaki Kız son bölümde Hayri krizi! Sosyal medya caps'ler coştu

Camdaki Kız yeni bölümüyle yine sosyal medyada gündem oldu dizinin yayınlanan son bölümünde Hayri’nin gözükmemesi izleyiciyi yine meraklandırdı. Hayri’nim kim olduğu ile ilgili yüzlerce tweet atılırken dizinin finalinde Feride’nin Nalan ve Sedat’ı gözetlemesi sosyal medyada en çok konuşular arasına girdi.