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Camdaki Kız son bölümde Hayri krizi! Sosyal medya caps'ler coştu

Camdaki Kız son bölümde Hayri krizi! Sosyal medya caps'ler coştu

KANAL D Camdaki Kız dizisi 2. sezonun yeni bölümü geçtiğimiz Çarşamba günü ekranlara geldi ancak izleyiciyi tatmin etmedi. 'Hayri' karakterini sezon finalinden bu yana merak eden izleyici hayal kırıklığına uğradı ve bu tepkiler sosyal medyaya da yansıdı.

Camdaki Kız son bölümde Hayri krizi! Sosyal medya caps'ler coştu

Camdaki Kız yeni bölümüyle yine sosyal medyada gündem oldu dizinin yayınlanan son bölümünde Hayri’nin gözükmemesi izleyiciyi yine meraklandırdı. Hayri’nim kim olduğu ile ilgili yüzlerce tweet atılırken dizinin finalinde Feride’nin Nalan ve Sedat’ı gözetlemesi sosyal medyada en çok konuşular arasına girdi.

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Camdaki Kız son bölümde Hayri krizi! Sosyal medya caps'ler coştu

"Hayri'yi sadece yaka kartı olarak' göreceğiz"

Yaz boyunca yeni sezonu merakla beklenen ve özellikle sezon finali bölümünde 'Hayri' karakterinin belli edilmesiyle meraklanan seyirci, 2. sezonun ilk bölümünde Hayri'nin yüzünü göremeyince çileden çıktı. Sosyal medyaya yansıyan tepkilerin bazıları ise caps oldu. Seyirciler Twitter'da 'galiba Hayri'yi sadece yaka kartı olarak' göreceğiz' diye yorumlarda bulundu. 

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Camdaki Kız son bölümde Hayri krizi! Sosyal medya caps'ler coştu

İşte dizi ile ilgili atılan onlarca tweetten öne çıkan o capsler... 

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Camdaki Kız son bölümde Hayri krizi! Sosyal medya caps'ler coştu
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