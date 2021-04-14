Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu, ortalığı kasıp kavurdu. Birbirleriyle uyumları, hikayeleri her hafta hem televizyon ekranlarında hem de sosyal medyaya damga vurdu. Bu beğenilen durumu fırsata çeviren Kanal D, yeni dizisi Camdaki Kız için herkesin onayını alan iki ünlü ismi yeniden televizyon ekranlarına taşıdı. Üstelik çok iddialı bir yapımla...