Camdaki Kız dizisinin Muzo'su bomba bir isim çıktı kimse bunu düşünmemişti
Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisine çok sevilen bir isim daha dahil oldu. Dizideki gizem çözüldü.
Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu, ortalığı kasıp kavurdu. Birbirleriyle uyumları, hikayeleri her hafta hem televizyon ekranlarında hem de sosyal medyaya damga vurdu. Bu beğenilen durumu fırsata çeviren Kanal D, yeni dizisi Camdaki Kız için herkesin onayını alan iki ünlü ismi yeniden televizyon ekranlarına taşıdı. Üstelik çok iddialı bir yapımla...
Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden diziye uyarlanan Camdaki Kız, daha yayımlanan ilk tanıtım videosuyla bile milyonlarca kez izlendi. YouTube'un trend videolarında uzun bir süre yerini aldı.
Herkesin merakla beklediği dizi ise geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle yayımlandı. Camdaki Kız henüz daha birinci bölümüyle ise ilgi odağı oldu. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı.
Dizide Burcu Biricik ve Feyyaz Şerfioğlu yine uyumları ve oyunculuklarıyla alkışları toplarken dizideki bir karakter hiç yüzünü göstermedi.