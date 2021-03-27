Camdaki Kız dizisi için flaş değişiklik! Fragmanı bile çok beğenilmişti
Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolde olduğu Camdaki Kız dizisi henüz yayımlanmadan flaş bir değişiklik yaşandı.
Kanal D'de ilk tanıtımıyla bile fırtınalar estiren Camdaki Kız dizisi herkesin merak ettiği bir yapım haline geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinden ikinci fragmanı da yayımlandı.
Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği Camdaki Kız dizisi için flaş bir değişiklik ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde 1 nisan tarihinde ekrana geleceği açıklanan Camdaki Kız dizisinin yayınlanan yeni fragmanında yayın tarihi olarak 8 nisan tarihi görülüyor.
Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.
İşte dizinin ilk bölümünden kareler ve konusu: Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır.