Camdaki Kız dizisi Grinin Elli Tonu'na benzetildi o sahnelere seyirci isyan etti
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden diziye uyarlanan Camdaki Kız dün akşamki bölümüyle Twitter'a damga vurdu.
Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Kırmızı Oda dizisi dün akşam ikinci bölümüyle seyirciyle buluştu. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayımlanan ve yayımladığı gibi sosyal medyaya damgasını vuran bir anda herkesi konuştuğu dizi haline gelen Camdaki Kız yine ortalığı birbirine kattı.
Burcu Biricik'in başarılı oyunculuğu yere göğe sığmazken Twitter'da hem ''Gülseren Budayıcıoğlu'' hem ''Camdaki Kız'' konu başlıkları TT (en çok konuşulanlar) haline geldi. Biricik'in oynadığı ''Nalan'' karakteri de es geçilmedi.
Son zamanlarda birçok kanalda Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan dizileri gören sosyal medya kullanıcıları, esprili bir dille bu durumu eleştirdi. Dizilerdeki mafyatik olayların yanı sıra psikolojik şiddetin de artık yer aldığını düşünenlerin eleştirisi ise daha sertti.
Dizide sürekli olarak korse giymek zorunda olan ve annesinin sıkı sıkı bağladığı korse ipi görenler ise resmen bunaldı. İzlerken bile bunaltan sahneler yine Twitter'da en çok yorum yapılan konuydu.