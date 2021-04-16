Ferda, Merve’yi yanına alabilmek için Ahmet’in Gevher İlaç’taki hisselerinden feragat etmesini beklerken, Ahmet ise daha da ileri gidip Perihan’ın şirketteki konumunu tehlikeye sokacak bir girişimde bulunduğu Akrep 18. bölümüyle reytinglerde hüsrana uğrayıp ilk 10'a giremeyen bir başka dizi oldu.