Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın mücevherleri ile ilgili ince sırlar! Ucuz mücevher

Prens William ile evlendikten sonra kelimenin tam anlamıyla bir moda ikonuna dönüşen, giysileri, aksesuarları milyonlarca kadın tarafından taklit ve takip edilen Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın ince sırlarından biri ortaya çıktı. Üstelik bu "sır" sadece Middleton'a değil, eltisi Meghan Markle ve ailenin tüm diğer kadınları tarafından da paylaşılıyor.