Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın mücevherleri ile ilgili ince sırlar! Ucuz mücevher
PRENS WILLIAM ile evlendikten sonra kelimenin tam anlamıyla bir moda ikonuna dönüşen, giysileri, aksesuarları milyonlarca kadın tarafından taklit ve takip edilen Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın ince sırlarından biri ortaya çıktı.
Prens William ile evlendikten sonra kelimenin tam anlamıyla bir moda ikonuna dönüşen, giysileri, aksesuarları milyonlarca kadın tarafından taklit ve takip edilen Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın ince sırlarından biri ortaya çıktı. Üstelik bu "sır" sadece Middleton'a değil, eltisi Meghan Markle ve ailenin tüm diğer kadınları tarafından da paylaşılıyor.
Kıyafetlerini bazen yaptırdığı küçük değişikliklerle tekrar tekrar giyen Kate Middleton'ın takıları da her zaman büyük ilgi çekiyor. Ama o gün içinde katıldığı etkinliklerde ünlü modacıların imzasını taşıyan tasarımlar giyse de bunları çok da dikkat çekmeyen hatta bazen ucuz takılarla tamamlıyo
Bazıları bunu Düşes'in tutumlu olmasına bağlasa da aslında asıl neden bu değil.
Görgü kuralları uzmanı Myka Meier'ın söylediğine göre aslında çok değerli elmas takılara sahip olan Middleton da dahil İngiliz kraliyet ailesine üye kadınların bunları akşam saat 18:00'den önce takmaları kurallara aykırı.