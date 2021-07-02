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Cam Tavanlar Sen Çal Kapımı Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Cam Tavanlar Sen Çal Kapımı Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

30 Haziran 2021'in reyting sonuçları Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar ve Masterchef Türkiye'yi hüsrana uğrattı.

Cam Tavanlar Sen Çal Kapımı Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Serkan’ın bu kararı Eda’nın büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşamasına neden olur. Bu arada Kiraz tam doğum gününde ortadan kaybolduğu Sen Çal Kapımı reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı.

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Cam Tavanlar Sen Çal Kapımı Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

'MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken dün akşam renkli anlar yaşandı. Sevilen program reytinglerde hüsrana uğradı. 

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Cam Tavanlar Sen Çal Kapımı Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Leyla ve Cem'in dansının seyirciyi büyülediği tanıtımda ikilinin birbirine yakınlığı dikkat çekiyor. İskender'in gelişiyle ortamda gerilim arttığı Cam Tavanlar reytinglerde dibe çakıldı.

İşte çarşamba günü reytingleri...

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Cam Tavanlar Sen Çal Kapımı Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

10 - Sen Çal Kapımı Özet (Fox TV)

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