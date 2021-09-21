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Çam kozalağı pekmezi yaptı! KOAH hastalığına derman deniyor sipariş yağıyor

Demirören Haber Ajansı
Çam kozalağı pekmezi yaptı! KOAH hastalığına derman deniyor sipariş yağıyor

5 yıl önce televizyon izlerken gördüğü ürünü Gülten Özsoy , eşi için çam kozalağı pekmezi yapmaya başladı. KOAH hastalığına iyi gelen pekmeze talep yağıyor.

Çam kozalağı pekmezi yaptı! KOAH hastalığına derman deniyor sipariş yağıyor

BARTIN Ulus'un Kumluca beldesinde yaşayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce işçi emeklisi eşi Ahmet Özsoy’un KOAH rahatsızlığı nedeniyle televizyondaki doktorlardan duyduğu kozalak pekmezini yapmaya karar verdi.

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Çam kozalağı pekmezi yaptı! KOAH hastalığına derman deniyor sipariş yağıyor

 Gülten Özsoy, ormandan topladığı çam kozalaklarını evinin bahçesinde kazanda kaynatarak pekmez haline getirdi. 

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Çam kozalağı pekmezi yaptı! KOAH hastalığına derman deniyor sipariş yağıyor

 Eşinin rahatsızlığına iyi geldiğini anlayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce 30 kilo üreterek başladığı pekmez yapımına şu anda 5 tona ulaşarak  siparişlere yetişmeye çalışıyor. 

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Çam kozalağı pekmezi yaptı! KOAH hastalığına derman deniyor sipariş yağıyor

 Eşinin rahatsızlığına iyi geldiğini anlayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce 30 kilo üreterek başladığı pekmez yapımına şu anda 5 tona ulaşarak  siparişlere yetişmeye çalışıyor. 

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