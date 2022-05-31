BIST 2.535
DOLAR 16,40
EURO 17,58
ALTIN 974,90

Çalıştığı marketi bıraktı çilek işine girdi yılda 800 bin lira kazanıyor

İhlas Haber Ajansı
Çalıştığı marketi bıraktı çilek işine girdi yılda 800 bin lira kazanıyor

Batman’da markette çalışan genç girişimci, ücreti yetersiz bulunca çilek üretimi işine girdi. Yıllık kazancı 800 bin TL’yi bulan genç üretici Bayram Doğan, satışlardan bir hayli memnun.

Çalıştığı marketi bıraktı çilek işine girdi yılda 800 bin lira kazanıyor

Batman’ın Sason ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Bayram Doğan, bir markette çalışıyordu. Ücreti yetersiz bulan doğan, ailesinden 15 yıldır devam ettiği çilek üretimi işine girdi. Ürettiği çilekleri Diyarbakır-Bingöl karayolunda satışa çıkartan genç girişimci, yılda dört kere verim aldığı satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.

110
Çalıştığı marketi bıraktı çilek işine girdi yılda 800 bin lira kazanıyor

Daha önce markette çalıştığını, ücretin kendisini kurtarmadığını ifade eden Bayram Doğan, çilek işine girdiğini söyledi. Kendisinin yeni girdiğini, ailesinin 15 yıldır bu işi yaptığını hatırlatan Doğan, şunları söyledi:

210
Çalıştığı marketi bıraktı çilek işine girdi yılda 800 bin lira kazanıyor

Yıllık dönümüne 40 bin TL kazanıyoruz. 4 verimi var, üç mevsim çilek veriyor. Totalde 20 dönüm arazide yetiştiriyoruz. Şu anda Diyarbakır-Bingöl karayolundayız, kasa bazında satıyoruz. Küçük kasa 35 TL iken büyükleri ise 150 TL. Marketten daha uyguna geliyor. 

310
Çalıştığı marketi bıraktı çilek işine girdi yılda 800 bin lira kazanıyor

Nedeni ise, topraktan direkt burada tezgâha gelmesi. Hepsi yerli ürün serasız, ilaçsız. Hiçbir şekilde bunlarda gübre kullanmıyoruz. Şu an ilk parti geldi, yaza doğru ikinci parti gelecek.

410