Çalışmalar bitti ama enkaz başından ayrılmıyor! Acılı baba, eşi ve oğlundan bir iz arıyor

Ölü ve ya sağ bulmak istiyor

Ekipler çalışmalarını sonlandırdıktan sonra kendi çabasıyla yeniden enkazın her yerini arayan Demir, eşi ve oğluna ulaşamadı. Cesetlerin götürüldüğü alana giden Demir, oradan da bir sonuç elde edemeyince deprem esnasında yaralı olarak çıkartılıp hastaneye kaldırılmaları ihtimaline karşı Adıyaman merkez, çevre iller ve Ankara ile İstanbul’daki hastaneleri arayan Demir, herhangi bir iz bulamayınca enkazın başında oturup beklemeye başladı.