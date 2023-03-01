Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT'de ilk maaşlar için tarih verdi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası gece yarısı Meclis'te kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı milyonlarca kişinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşının Nisan ayında yatacağını açıkladı. EYT'liler Ramazan Bayramı'nda da bayram ikramiyesi alacak...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda tüm partilerin oylarıyla kabul edildi ve EYT yasalaştı. EYT'nin yasalaşmasının ardından ilk maaşların ne zaman yatacağı, emekli aylığı almaya hak kazanan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını açıkladı...
EYT'de ilk maaşların yatacağı tarih, milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber sorgulanmaya başladı. Mart ayında hak sahipleri, emeklilik başvurusunda bulunabilecek. Peki, EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak?
Resmi Gazete'de yayınlanınca başvurular başlayacak
EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın EYT'yi imzalamasının ardından yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte emeklilik için başvuru süreci başlayacak.
Başvuran maaş hakkı kazanacak
İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.