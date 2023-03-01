Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT'de ilk maaşlar için tarih verdi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda tüm partilerin oylarıyla kabul edildi ve EYT yasalaştı. EYT'nin yasalaşmasının ardından ilk maaşların ne zaman yatacağı, emekli aylığı almaya hak kazanan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını açıkladı...