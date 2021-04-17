Çalışanlara yıllık izin müjdesi! İşinden istifa edene yıllık izin ücreti ödenecek
Çalışan milyonlarca insanı yakından ilgilendiren yıllık izin ücreti gelişmesi! Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), işinden istifa eden ve çalıştığı süre boyunca kullanamadığı yıllık izin ücretini almak isteyen hemşire için hastane yönetimiyle görüşerek ücretin ödenmesini sağladı.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), işinden istifa eden ve çalıştığı süre boyunca kullanamadığı yıllık izin ücretini almak isteyen hemşire için hastane yönetimiyle görüşerek ücretin ödenmesini sağladı.
Alınan bilgiye göre, bir hastanede sürekli işçi statüsünde hemşire olarak çalışan kişi, hastane yönetimiyle yaşadığı sorunlardan dolayı istifa etti.
Hastanedeki personel sayısının az olması sebebiyle 34 günlük yıllık iznini kullanamadığını belirten hemşire, biriken izin ücretinin ödenmesi talebiyle KDK'ye başvuru yaptı.
Başvuruyu incelemeye alan KDK, mağduriyetin kısa sürede çözüme kavuşturulması için "dostane çözüm" yoluna gidilmesine karar verdi.