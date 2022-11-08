Çalışanlar aman dikkat! Kimse bu detayı bilmiyor her an feshedilebilir
Çalışan tüm işçi ve işverenleri ilgilendiriyor. Ücretsiz izin hakkını kullanmak isteyen pek çok kişi çalışanlara özel durumlarda sağlanan ücretsiz izin konusunda detayları merak ediyor. İşte merak edilen detaylar...
Çalışma hayatına ilişkin işçi ve işveren herkesi ilgilendiren ücretsiz izin konuşa dair İş Kanunu’nda net hükümler bulunmazken, Yargıtay kararları oluşan içtihatlar düzenlemelerde kıstas kabul ediliyor. Kanunda sadece doğum nedeniyle kadın işçilerin 16 haftalık analık izni süresinin tamamlanmasından itibaren, talepleri halinde 6 aya kadar ücretsiz izin “verileceği” düzenleniyor. Kadın çalışanın doğum sonrası ücretsiz izin talebinde bulunması yeterli. İşverenin bu izin konusunda inisiyatif kullanma yetkisi bulunmuyor.
Tek taraflı ücretsiz izin alınamıyor
Pandemi dolayısıyla geçici olarak getirilen ve 31 Haziran 2021 tarihinde sona eren uygulama dışında kanunda ücretsiz izne ilişkin hüküm yer almıyor.
Fakat fiiliyatta ücretsiz izin uygulamasına gidildiği görülüyor. Yargıtay kararlarına göre, ücretsiz izin uygulaması ancak bir tarafın talebini diğer tarafın kabulü ile mümkündür. Bu kural hem işçiyi hem işvereni bağlıyor. İşveren, rızası olmadan tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkartamayacağı gibi, işçi de hangi sebeple olursa olsun işveren kabul etmeden ücretsiz izne çıkamaz. İşçinin tek taraflı ücretsiz izne çıkma hakkı bulunmuyor.
Süre şartı
Ücretsiz izne tarafların karşılıklı anlaşması ile karar verilmesi de hukuken yeterli değil.