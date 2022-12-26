Çalışanlar aman dikkat! Bakanlık düğmeye bastı 2 bin 250 lira cepte kalacak

Sabah gazetesinin haberine göre; Gelir vergisi matrahı bu yılın tarifesine göre 17 bin lira 32 bin liradan daha düşük bir meblağ olduğundan işçi ya da gelir sahibi mükellef birinci vergi dilimine giriyor ve gelir vergisi yüzde 15 hesaplanıyor. Bugün itibarıyla vergi dilimi kesintisi 2.550 lirayı buluyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte bu örneğe göre 2.550 lira çalışanın cebinde kalacak. Yeni yılda cepte kalan tutar daha da yükselecek.