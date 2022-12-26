Çalışanlar aman dikkat! Bakanlık düğmeye bastı 2 bin 250 lira cepte kalacak
Asgari ücretin artışı ile birlikte çalışanları ilgilendiren önemli bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Milyonlarca çalışanın vergi tarifesi değişiyor. SGK ve Bağ-Kur’lu çalışanların vergi dilimlerine yönelik çalışma başlatan Bakanlık, maaşların vergi kesintisi nedeniyle her ay giderek azalmasının önüne geçecek. İşte maaşlardaki gelir vergisi ile ilgili herkesin merak ettiği o çalışmanın detayları…
Maaşlardaki vergi yükü ile ilgili düğmeye basıldı. İşçi, memur, kendi adına çalışan Bağ-Kur'lu olmak üzere bütün çalışanları doğrudan ilgilendiren gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dilimlerine yönelik çalışma başlattı.
Ocak-Şubat'ta alınan maaşın sonraki aylarda vergi dilimine takılarak azalmasının önüne geçilecek, ücretin niteliğini, alım gücünü aşındırması önlenecek.
2.550 lira cepte kalacak
Mevcut uygulamada 20 bin lira brüt maaşı olan bir çalışandan yüzde 14 SGK işçi payı (2.800 lira), yüzde 1 işsizlik sigorta payı 200 lira kesilirken kalan miktar gelir vergisi matrahını oluşturuyor.
Sabah gazetesinin haberine göre; Gelir vergisi matrahı bu yılın tarifesine göre 17 bin lira 32 bin liradan daha düşük bir meblağ olduğundan işçi ya da gelir sahibi mükellef birinci vergi dilimine giriyor ve gelir vergisi yüzde 15 hesaplanıyor. Bugün itibarıyla vergi dilimi kesintisi 2.550 lirayı buluyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte bu örneğe göre 2.550 lira çalışanın cebinde kalacak. Yeni yılda cepte kalan tutar daha da yükselecek.