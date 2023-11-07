Çalınan arabasını buldu, içindeki notu görünce kahkahaya boğuldu

Hırsızın gitmeden önce direksiyon üzerine ayıcık bıraktığı görüldü

Otomobilde yapılan incelemede hırsızın ortada bulunan konsolu aldığı öğrenildi. Haber verilmesi ile olay yerine araç sahibi Orhan Alaca da geldi. Yapılan incelemede bir detay ise gözlerden kaçmadı, hırsızın gitmeden önce direksiyon üzerine ayıcık bıraktığı görüldü. Hırsızın ayıcık ile kendisine bir ders vermek istediğini belirten Alaca, kahkaha attı.