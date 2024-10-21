Çakalların saltanatı aslanlar ayağa kalkana kadardır

İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak bebeklerin kasten ölmelerine neden olan çete lideri sözde doktor Fırat Sarı ve çete elemanları Mustafa Kemal Zengin ile toplam 22 kişi tutuklandı.

Para uğruna 12 bebeğin hayatını çalan; hırsız, şeref yoksunu, devletin savcısını makamında tehdit edecek kadar cüretkâr, gözünü para hırsı bürümüş” yenidoğan bebek çetesinin” lideri Fırat Sarı’nın 1998’de PKK üyeliğinden 12 yıl ceza almasının ardından 2003’te “Topluma Kazandırma Yasasıyla” cezası iki yıla indirilmiş ve mesleğe geri dönmüş. Bebek katilleri Gazze’de değil aramızda, içimizde, ülkemizde…

Bahsi geçen çetede; doktor, hemşire, ambulans şoförü ve diğer kişiler olmak üzere toplam 47 kişi bulunmaktadır. Çete üyelerinden Mustafa Kemal Zengin 140 bin lira için bebek öldürüp üstüne de bu ülkenin şerefli savcısını makamında ölümle ve ailesiyle tehdit edecek cüreti kendisinde görmektedir. M.Kemal Zengin devletin en üst düzey siyasetçileri ve bürokratlarıyla makamda görüşüp fotoğrafları sosyal medyasından paylaşmaktadır. Onun bu fütursuz davranışları, makama duymadığı saygı ve para için bebekleri öldürmesinin bedeli hak ettiği gibi ağırca olmalıdır. Bu kişiler en az FETÖ kadar canidir, terörist ruhludur, cellattır, haindir. Sokaktaki sahipsiz hayvanları öldürenler yanlış adresteler adres burası. Bunlar insan olamazlar. Cezaları ahirete bırakılmamalı, bedel ödemeliler. Onlara verilecek ceza caydırıcı ve mutlak uygulanabilir olmalı ki bir daha hiç kimse böyle bir ahlaksızlığı aklından dahi geçirmeye cesaret edememelidir.

Çete lideri Fırat Sarı hakkındaki suçlamalar; Yenidoğan yoğun bakımında yetersiz sayıda hemşire çalıştırılması, Bakımsızlıktan bebeklerin 'eks olması, Dış nöbetçi hemşire görevlendirilmesi, Hastanenin başka biriminde çalışırken yoğun bakımda görev yapılıyormuş gibi liste düzenlenmesi, Bebeklerin yoğun bakım süreleri uzatıp SGK’dan fazla para almak, Suçlamalarına Sarı “prosedüre uygundur" diyerek cevap verdi.

Fırat Sarı hesap hareketleri incelendiğinde gelen paralar hakkında ise, "Şirketim ve tarafımdan gönderilen paralar danışmanlık verdiğim hastanede çalışanlara gönderilen motivasyon amaçlı paralardır" dedi. Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan Çete'sine ilişkin yapılan açıklamada, "Sağlıkta illegalite ve kötü uygulamalara izin vermeyeceğiz. Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu ilgili hastanelere ve ilgili birimlere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı “dedi.

Yenidoğan çetesine karşı mücadele yürüten Cumhuriyet savcısı:

“2400 yıllık Türk Devlet geleneğine kafa tutanlar pişman olacaklar ve bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyeceklerdir” dedi. Unutulmasın ki

Devletin bir yüzü yunus, diğer yüzü Yavuz’dur.

CİMER’e yapılan başvuru olmasaydı bu çete daha ne kadar can almaya devam edecekti. Yaşanan bu olay toplumun doktor ve hastanelere bakışını olumsuz etkilemektedir. Toplumda var olan güven sorununu dikey yönde ilerlemesine yol açmaktadır. Bu toplum sağlık sistemine güvenip kendisini hekimlere tereddütsüz teslim edemezse, sorgulamaya başlarsa bu içinden çıkılamaz bir sarmana dönüşür. Bu kapana kısılmış cellatlara Türk adaleti hak ettiği cezayı en üst seviden vermelidir. Annelerin kucaklarını boş bırakanlar, o melekleri toprakla buluşturanlar hayatlarının geri kalanını zindanlarda yaşamalılar.

İsrail'in İran'a Saldırı Planları Sızdırıldı!

ABD istihbarat belgeleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlıklarını içeriyor.

İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin Tahran ile bağlantılı bir Telegram hesabına sızdırıldığı iddialarının yankıları sürüyor. İran'la bağlantılı Telegram hesabından yapılan paylaşımda "ABD istihbaratından bir kaynak, İsrail'in İran'a kapsamlı bir saldırı için yaptığı hazırlıkları detaylandıran 15-16 Ekim tarihli, Ulusal Jeo-uzamsal-İstihbarat Ajansı'na ait son derece hassas ve çok gizli ABD istihbarat belgesini bizimle paylaştı." denildi.

Sızdırılma iddiaları tartışmalara yol açarken belgelerde İsrail Hava Kuvvetlerinin üslerinde son zamanlarda gerçekleştirilen ve İran'a saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerinin detaylı olarak anlatıldığı belirtiliyor. Söz konusu belgelerin, ayrıca, İsrail ordusunun bu hafta İran'a saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığına işaret ettiği kaydediliyor.

Amerikalı yetkililerin ise olayı "son derece ciddi" olarak nitelendirmekle birlikte sızıntının İsrail'in planlarını etkilemeyeceği düşüncesinde olduğu ifade ediliyor. Bu durum ABD ile İsrail arasında gelecekte güven sorununa yol açabilir. Belgelerin istihbarat mensubu aracılığıyla mı yoksa "hack" gibi farklı bir yöntemle mi sızdırıldığı, başka bilgilerin sızdırılıp sızdırılmadığı gibi konularda cevap aranmaktadır.

Yavuz Ağıralioğlu 28 Ekim’de İstanbul’dan Ankara’ya Çıkartma Yapacak

Yavuz Ağıralioğlu Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’yla beraber siyasette yol yürümüş, 2018’de İYİ Parti’ye katılmıştı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasına ve HDP’nin altılı masanın altına saklanmasına karşı çıkmış, seçimde Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini açıklamış partisinden istifa etmişti. 2024 yerel seçimlerinden sonra parti kuracağını açıklayan Sayın Ağıralioğlu 28 Ekim’de Ankara Ato Congresium’da partisiyle milletini buluşturacak.

Bu buluşma öncesi çok sayıda partili, Ümraniye’de iş insanı Adnan Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanışma toplantısında bir araya geldi. Katılımın ve ilginin oldukça yoğun olduğu toplantıda Parti adına Murat Uçar yaptığı konuşmada “28 Ekim’de İstanbul’dan Ankara’ya çıkartma yapacağız. Kalbi vatan, kalbi bayrak için atanlarla yol alacağız. Vicdan, merhamet ve helal dairesinde ilerleyerek tüm Türkiye’yi kucaklayacağız. Ahlaklı ve adaletli bir mesuliyet bilincinin hâkim olduğu Türkiye için geliyoruz. Yavuz Ağıralioğlu Türkiye’nin tek adresi ve güvencesi. O nedenle biz 85 milyonun ortalaması olacağız. Gümbür gümbür geliyoruz” dedi.

Tecrübeli siyasetçi Ağıralioğlu halkın beklentisine cevap vererek ilerlerse, sağ ve muhafazakar tandanslı olmadan biraz Hacı Bektaşi Veli, biraz Ali, biraz Alparslan, biraz Mustafa Kemal Atatürk olması durumunda beklentiyi karşılaması muhtemeldir. Hayırlı olsun şimdiden…

Kemal Kılıçdaroğlu’nu Zorla Getirilmesi Doğru Olmaz

İstanbul’da bir mahkeme CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesi yönünde karar verdi. Kadınları öldürenlerin, genç kızları camdan atanların, kara para aklayan Engin ve Dilan Polat’ın dışarıda gezdiği, Candan kardeşlerin sosyal medya gayri ahlaki şovlarını sürdürdüğü bir dünyada Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemeye zorla getirilmesi kararı vatandaşın, adalete olan güvenin sarsılmasına hizmet eder. Adresi belli. Kaçma şüphesi yok. Avukatı Ankara’dan talimatla ifadesinin alınmasını talep etmiş. Mahkeme siyasi gerginliğe neden olacak bir karar vermiş. Bu karar siyasi nezakete uygun değil.