Çağlar Söyüncü İngiltere'yi salladı!

Aynı zamanda İngiltere'nin en ünlü yorumcularından biri olan Lineker ise, "Leicester City'nin Harry Maguire sonrası neden stoper almadığı çok açık; Sadece onlar Çağlar Söyüncü'nün ne kadar iyi olduğunu biliyorlardı. Adının üstündeki noktaları hak ediyor." yorumunu yaptı.