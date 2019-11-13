Çağla Şıkel'in mini etekli videosuna en yakını Alişan'dan ilginç yorum!

Cennet Mahallesi adlı dizide başlayan dostlukları yıllardır süregelen Alişan ve Çağla Şıkel, zaman zaman birlikte haber olmaya devam ediyor. Bu sefer Alişan, Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoya yaptığı yorumla gündeme geldi.