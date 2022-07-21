Çağla Şikel'in aşk mesajlarını eski eş ifşa etti! Çağla Şikel'in İzzet Antebi'ye gönderdiği fotoğraflar olay
12 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl bitiren Didem Sarı ve İzzet Antebi ikilisi arasında savaş durulmuyor. Didem Sarı eski eşinin kendisiyle evliyken Çağla Şikel'le yaşadığı yasak aşkı ifşa etti. Çağla Şikel'in Antebi'ye gönderdiği fotoğraflar olay..
2009 yılında Didem Sarı ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl 12 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ünlü iş insanı İzzet Antebi'nin ünlü isimle olan gizli aşkı ortaya çıktı.
Adı son dönemde oyuncu Tuvana Türkay ile yaşadığı aşk nedeni ile gündemde olan Moris Antebi'nin oğlu olan 45 yaşındaki İzzet Antebi eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları ile magazine bomba gibi düşmüştü.
Didem sarı ünlü iş insanının kendisiyle ile evliyken Çağla Şikel'le olan yazışmalarını sosyal medya hesabından paylaşarak herkesi şaşırttı.
Didem Sarı, İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in birbirlerine övgüler yağdırdığı mesajlaşmanın, eski eşiyle henüz boşanmadan önce gerçekleştiğini iddia etti.