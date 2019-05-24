Çağla Şikel'in Alişan'a benzerliği şaşırttı! Filtreli ünlüler sosyal medyayı salladı
Son günlerde, cinsiyet değiştirme filtresiyle erkek hallerini paylaşan ünlülerin arasına Çağla Şikel'de girdi. Şikel'in Alişan'a benzerliği ise sosyal medyada olay oldu.
Snapchat'in yeni filtre güncellemesi sosyal medyada eğlenceli paylaşımlara neden oluyor. Giderek gelişen ve daha da gerçekçi olan filtrelerin en yenisi, karşı cinsiyette nasıl görüneceğinizi gösteriyor. Bir kadın veya erkek olarak nasıl görüneceğini merak eden ünlüler, sosyal medya hesaplarından sonuçları paylaşmaya başladı.
Bu akıma uyan Çağla Şikel'in Alişan'a benzerliği ise sosyal medyada çok konuşuldu. Cinsiyet değiştirme filtresi modasına uyan Çağla Şikel, Alişan'a seslendi: "Yıllarca beni görmezden geldin, kardeşin bilmedin. Artık sahip çık bana."
Show TV'nin sevilen dizisi Çarpışma'nın Belma'sı güzel oyuncu Rojda Demirer, cinsiyet değiştirme programı kullanarak kendisini erkek yapmıştı. Güzel oyuncu, bu karenin altına, "Bu da burada durmalı bence… Keşke erkek bir ikizim olsaymış, bence çok can yakarmış" notunu yazdı.
İşte diğer ünlülerin cinsiyet değiştirme filtreli halleri...
Hatice