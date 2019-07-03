Çağla Şıkel'den 'Taş gibisin' yorumuna sert cevap! Hayranlarından takdir topladı

İki çocuk annesi Çağla Şıkel, güzelliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çekerken sosyal medya hesabından gelen ''Taş gibisin'' yorumuna verdiği cevapla hayranları tarafından neredeyse ayakta alkışlandı. Son günlerde çocukları Uzay ve Kuzey ile tatilde olan güzel manken, Temmuz ayının gelişini bir selfie ile kutladı.