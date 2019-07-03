Çağla Şıkel'den 'Taş gibisin' yorumuna sert cevap! Hayranlarından takdir topladı
Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından bir takipçisinin yorumuna sinirlenince tokat gibi bir cevapla karşılık verdi. Şıkel'in cevabına beğeni yağdı.
İki çocuk annesi Çağla Şıkel, güzelliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çekerken sosyal medya hesabından gelen ''Taş gibisin'' yorumuna verdiği cevapla hayranları tarafından neredeyse ayakta alkışlandı. Son günlerde çocukları Uzay ve Kuzey ile tatilde olan güzel manken, Temmuz ayının gelişini bir selfie ile kutladı.
Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşıma ''Temmuz gelmiş hadi bakalım'' notunu düşerek paylaştı. Bir takipçisi Şıkel'e "Taş gibisin maşallah gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz nasıl oluyor bu bana söyleyin bende hanımıma söyleyeyim" yorumunda bulunca Şıkel'den cevap gecikmedi.
Güzel manken, takipçisinin bu yorumuna sinirlenince ''Sizin gibi adamlardan uzak durarak" cevabını verdi. Şıkel'in bu cevabı hayranları tarafından tam not aldı.
Çağla Şıkel'in cevabı üzerine bazı hayranları ''Ellerine sağlık ne güzel demişsin'', ''güzel ayar'' gibi yorumlarla takdir etti.