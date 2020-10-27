Çağla Şıkel korkunç tehdit maili hakkında ilk kez konuştu savcılığa koşmuştu
ETİLER'de kuaföründen çıkarken görüntülenen Çağla Şıkel, kendisine gelen tehdit maili hakkında konuştu. Savcılığa şikayette bulunmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel, kendisine gelen korkunç bir mail ile neye uğradığını şaşırdı. Şıkel, Kimliği belirsiz bir kişi tarafından “Seni ve çocuklarını bu gece öldüreceğim” yazılı bir mail almıştı.
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Tehdit edilen Şıkel, bu konuyla ilgili hukuki işlem başlattığını söyledi. Ünlü model, ''Daha sonra uzun uzun konuşuruz'' diyerek evinin yolunu tuttu.
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Ne olmuştu?: Çağla Şıkel, 17 Ekim'de bilgisayarına düşen bir e-posta nedeniyle büyük şok yaşadı. Mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını ... tarihinde öldüreceğim" diyordu.
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Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan Çağla Şıkel, hemen avukatını aradı.
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