Çağla Şıkel 'kırbaç fantezisi' sorusuna cevabı yapıştırdı! Kırbaçla yürümesi hatırlatıldı
Çağla Şıkel, sosyal medyadan gelen 'Kırbaç fantezisi' sorusuna verdiği cevap ile adından söz ettirdi, takipçisinin hadsiz sorusuna cevabı yapıştırdı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden biri olan Çağla Şıkel, son paylaşımında takipçilerinden gelen bazı soruları yanıtladı. YouTube kanalından da zaman zaman hayranlarının meraklarını gidererek soruları cevaplayan Şıkel, Instagram takipçisinin 'Kırbaç fantezisi' sorusuna verdiği cevap ile sosyal medyada çok konuşuldu.
Son olarak Instagram'da ''Havada böyle değil mi ? Soğuk ama güneşli'' notuyla bu fotoğrafını paylaşan Şıkel, bit takipçisinin 'Hiç umutsuzluğa kapıldığınız oldu mu?' sorusuna 'Hatırlamıyorum' diyerek cevap vermesinin ardından başka bir takipçisi ise sınırlarını aşan bir soru sordu.
Takipçisi, Şıkel'e "Çağla Hanım merak ettim de, neden defileye kırbaç ile çıktınız acaba? Yoksa o kırbaç ile bazı fanteziler mi yapıyordunuz?" diye soran takipçisine cevabı yapıştırdı.
Bir dönem defile için podyuma elinde kırbaç ile çıkan Çağla Şıkel, takipçisine, "Hayır tam olarak o sizin fanteziniz" diyerek cevap verdi.