Çağla Şıkel 'kırbaç fantezisi' sorusuna cevabı yapıştırdı! Kırbaçla yürümesi hatırlatıldı

Son olarak Instagram'da ''Havada böyle değil mi ? Soğuk ama güneşli'' notuyla bu fotoğrafını paylaşan Şıkel, bit takipçisinin 'Hiç umutsuzluğa kapıldığınız oldu mu?' sorusuna 'Hatırlamıyorum' diyerek cevap vermesinin ardından başka bir takipçisi ise sınırlarını aşan bir soru sordu.