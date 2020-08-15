Çağla Şıkel kendisinden 10 yaş küçük DJ Emre Şenol'la aşk yaşıyor iddiası bomba!
Çağla Şıkel'in kendisinden tam 10 yaş küçük DJ olan Emre Şenol ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Emre Altuğ ile boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayı tercih etmeyen Çağla Şıkel'in aşk orucunu bozduğu iddia edildi. Şarkıcı Emre Altuğ'dan boşanalı 5 yıl geçen Şıkel'in yeni bir aşka yelken açtığı söylentileri magazin gündeminde yerini aldı.
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Çağla Şıkel'in kendisinden 10 yaş küçük DJ Emre Şenol ile beraber olduğu söylendi. UçanKuş'ta yer alan habere göre, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Şıkel, karşısında gazetecileri görünce panik oldu.
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''Provam var geç kaldım'' diyerek koşar adım uzaklaşan Şıkel, DJ Emre Şenol ile hakkında çıkan aşk iddiaları hakkında gerildi.
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Sorular karşısında oldukça gerilen ünlü manken, ''Gereksiz sorular soruyorsunuz, bunun için mi bu kadar yol geldiniz'' diyerek verdiği tepkiyle şaşırttı.
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