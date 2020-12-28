Çağla Şıkel Çin aşısı CoronaVac oldu bir de çağrıda bulundu

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Koronavirüsün yayılmasını durdurmak için ise aşılar ülkelere yayılmaya başladı. Bazı ünlü isimler ise gönüllü olarak önceden aşı olmaya başladı. Çağla Şıkel de bu isimlerden biri oldu.