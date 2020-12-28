Çağla Şıkel Çin aşısı CoronaVac oldu bir de çağrıda bulundu
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüse karşı Çin aşısı CoronaVac oldu. Şıkel, Instagram'dan paylaşıp çağrıda bulundu.
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Koronavirüsün yayılmasını durdurmak için ise aşılar ülkelere yayılmaya başladı. Bazı ünlü isimler ise gönüllü olarak önceden aşı olmaya başladı. Çağla Şıkel de bu isimlerden biri oldu.
Çağla Şıkel, "Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Kovid-19'dan korkun" diyerek herkese aşı olma çağrısında bulundu. Çağla Şıkel, paylaşımının ardından sosyal medyada gündem oldu.
Çağla Şıkel'in aşı olduğunu duyan bazı ünlü isimler de Instagram gönderisinin altına yorum yaptı. Şıkel'in yakın arkadaşı Cem Davran, ''Aaaa, sağlıklar olsun haydi bakalım.'' yorumunu yaptı.
Özge Özel, Sezin Erbil gibi isimler de ''Hayırlısı olsun'' yorumlarını yaptı.